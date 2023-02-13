Заря просматривает защитника и грузинского хавбека

По информации ТаТоТаке, на просмотре в «Заре» находится грузинский универсальный полузащитник Георги Кохреидзе, который ранее выступал во французской Лиге 2 за «Гренобль».

Сообщается, что наставник Патрик ван Леувен видит игрока на позиции крайнего хавбека. Ранее тренер уже просмотрел целый ряд легионеров, но никто команде не подошел.

Кроме того, на просмотре находится левый защитник.