Украина. Премьер лига13 февраля 2023, 15:29 |
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Заря просматривает защитника и грузинского хавбека
На просмотре находится Георги Кохреидзе
13 февраля 2023, 15:29 |
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По информации ТаТоТаке, на просмотре в «Заре» находится грузинский универсальный полузащитник Георги Кохреидзе, который ранее выступал во французской Лиге 2 за «Гренобль».
Сообщается, что наставник Патрик ван Леувен видит игрока на позиции крайнего хавбека. Ранее тренер уже просмотрел целый ряд легионеров, но никто команде не подошел.
Кроме того, на просмотре находится левый защитник.
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