Юрий ВИРТ: «Селезнев? У Вереса табу на игроков, выступавших в россии»
Клуб не подписывает тех, кто играл в стране-агрессоре
Тренер «Вереса» Юрий Вирт признал, что были определенные разговоры о приглашении опытного нападающего Евгения Селезнева, однако в клубе не подписывают тех, кто выступал в россии.
«Селезнев? Мы общались с ним, но у нас есть правило: кто играл там (в россии - прим), то у нас уже все. Табу. И когда приходил Дмитрий Немчанинов, то мы поговорили и решили, что это последний такой случай».
«Больше игроков, которые были в россии, здесь не будет», — сказал Вирт.
Известно, что Селезнев не поехал на сбор с «Минаем», однако новой информации о карьере форварда пока нет.
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