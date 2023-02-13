Юрий ВИРТ: «Селезнев? У Вереса табу на игроков, выступавших в россии»

Тренер «Вереса» Юрий Вирт признал, что были определенные разговоры о приглашении опытного нападающего Евгения Селезнева, однако в клубе не подписывают тех, кто выступал в россии.

«Селезнев? Мы общались с ним, но у нас есть правило: кто играл там (в россии - прим), то у нас уже все. Табу. И когда приходил Дмитрий Немчанинов, то мы поговорили и решили, что это последний такой случай».

«Больше игроков, которые были в россии, здесь не будет», — сказал Вирт.

Известно, что Селезнев не поехал на сбор с «Минаем», однако новой информации о карьере форварда пока нет.