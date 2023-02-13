Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»

Наставник «Челси» Грэм Поттер убежден, что лондонской команде нужно время для адаптации всех новичков, однако тренер понимает разочарование фанов.

Синие в АПЛ выиграли лишь два из последних десяти матчей.

«Вы уже можете видеть потенциал команды. Работа идет, но мы ждем прогресса Джеймса, прогресса Чилвелла, прогресса Лофтус-Чика, возвращения Канте. Еще нужно дождаться, когда к АПЛ привыкнут Мудрик, Мадуеке, Бадиашиль, Фелиш и так далее».

«Я честно говорю, что нужно время. Но я понимаю разочарование болельщиков, если ты не побеждаешь в матчах. Фаны просто хотят видеть хорошую игру и победы», — сказал Поттер.

Команда находится на 9-м месте в 10 очках от топ-4.