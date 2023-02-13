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  4. Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»
Англия
13 февраля 2023, 13:11 |
1195
4

Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»

Тренер просит запастись терпением

13 февраля 2023, 13:11 |
1195
4
Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Челси» Грэм Поттер убежден, что лондонской команде нужно время для адаптации всех новичков, однако тренер понимает разочарование фанов.

Синие в АПЛ выиграли лишь два из последних десяти матчей.

«Вы уже можете видеть потенциал команды. Работа идет, но мы ждем прогресса Джеймса, прогресса Чилвелла, прогресса Лофтус-Чика, возвращения Канте. Еще нужно дождаться, когда к АПЛ привыкнут Мудрик, Мадуеке, Бадиашиль, Фелиш и так далее».

«Я честно говорю, что нужно время. Но я понимаю разочарование болельщиков, если ты не побеждаешь в матчах. Фаны просто хотят видеть хорошую игру и победы», — сказал Поттер.

Команда находится на 9-м месте в 10 очках от топ-4.

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Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Serg S
буде звільнений
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Andr_Egor
Вот не понимаю владельцев Челси - уволили Тухеля за проигрыш В ПЕРВОМ матче ЛЧ от Динамо Загреб, подписывают игроков за бешенные деньги игроков, которых они ни стоят. Как ни крути, но им с Абрамовичем было лучше...
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0
Pixelman
Йому просто треба брати приклад з Блохіна і почати кричати на бровці "камон плей" і гра наладиться, ось побачите)
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0
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