Грэм ПОТТЕР: «Понимаю фанов Челси, но Мудрику и другим нужно время»
Тренер просит запастись терпением
Наставник «Челси» Грэм Поттер убежден, что лондонской команде нужно время для адаптации всех новичков, однако тренер понимает разочарование фанов.
Синие в АПЛ выиграли лишь два из последних десяти матчей.
«Вы уже можете видеть потенциал команды. Работа идет, но мы ждем прогресса Джеймса, прогресса Чилвелла, прогресса Лофтус-Чика, возвращения Канте. Еще нужно дождаться, когда к АПЛ привыкнут Мудрик, Мадуеке, Бадиашиль, Фелиш и так далее».
«Я честно говорю, что нужно время. Но я понимаю разочарование болельщиков, если ты не побеждаешь в матчах. Фаны просто хотят видеть хорошую игру и победы», — сказал Поттер.
Команда находится на 9-м месте в 10 очках от топ-4.
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