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  4. СИДОРЧУК: «Смотрел фильм о Стусе и прозрел, как это возможно вообще»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 12:32 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:12
1379
4

СИДОРЧУК: «Смотрел фильм о Стусе и прозрел, как это возможно вообще»

Капитан «Динамо» – об изучении истории Украины

13 февраля 2023, 12:32 | Обновлено 13 февраля 2023, 13:12
1379
4
СИДОРЧУК: «Смотрел фильм о Стусе и прозрел, как это возможно вообще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Сидорчук

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, что сейчас наверстывает пробелы в изучении истории Украины.

– Не то чтобы активно, но читаю сейчас. Мне было интересно там, где у меня были пробелы. Я о Крутах читал. Читал о 100 самых влиятельных событиях в истории Украины. Мне подарили книгу истории Украины, у них есть ютуб-канал имени Т.Г. Шевченко. У них очень интересно. Я еще с первых выпусков. Сейчас еще прочитал более половины книги. Любопытно. Как начиналось, почему мы выглядим так, почему эта территория Украины отличается от этой, почему думали так, почему всегда Западная Украина немного по-другому все воспринимала. На все у тебя открываются глаза. Это любопытно.

– Выделили свой топ исторических личностей.
– Наверное, это Богдан Хмельницкий первый. Филипп Орлик (Пилип Орлик - укр). Еще был один венгерский принц, который пошел воевать за Украину против российской империи (Василь Вышиваный, австрийский эрцгерцог из династии Габсбургов – прим.).

– Мы раньше не осознавали значения Бандеры...
– О нем тоже было мнение у меня, но сейчас кардинально изменилось. Когда тебе преподносили на одном подносе. Так же и о Стусе еще недавно. Несколько лет назад смотрел документальный фильм о Соловках, я прозрел, как это возможно вообще», – сказал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев
Источник Sportarena
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Комментарии 4
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Alex906
Похвально .Он из Запорожья а это всегда была вата что голосовала за рыгов и Овоща .Там тоже начинают прозревать 
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+5
Vbolivalnyk-Peter
Ось тому у нас і війна з москалями, бо люди наші про діячів типу Стуса вперше дізняються в 30+ років. І починають " прозрівати" від радянської системи та орків, коли вже по великому рахунку запізно...
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+3
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