13 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Будет определен путь каждой команды от 1/8 финала до апрельского финала четырех в Ньоне. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.

На стадии 1/8 финала 8 победителей групп группового этапа пути Лиги чемпионов сыграют с 8 победителями раунда плей-офф. Команды из одной группы не могут играть между собой.

На этой стадии участвует львовский Рух U-19, после победы над итальянским Интером по пенальти (1:1, пен. 4:3). Украинская команда находится в числе несеяных и получит в соперники один из сеяных клубов.

Возможные соперники для Руха U-19

Милан (Италия)

Атлетико (Испания)

Барселона (Испания)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Спортинг (Португалия)

Даты матчей плей-офф

1/8 финала: 28 февраля / 1 марта

Четвертьфиналы: 14/15 марта

Полуфиналы: 21 апреля (Ньон)

Финал: 24 апреля (Ньон)

Процедура жеребьевки

Готовятся две корзины: одна для 8 победителей групп, а другая для 8 победителей плей-офф плей-офф. Шары с 8 победителями групп помещаются в одну чашу, а шары с 8 победителями плей-офф – в другую чашу.

Из каждой чаши выбирают по одному шару и кладут в большую пустую чашу, где они снова перемешиваются. Команда, которую выберут первой, сыграет дома против команды, выбранной второй. Та же процедура выполняется с оставшимися шарами, чтобы определить все 8 пар.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Сеяные команды – победители групп:

Милан (Италия)

Атлетико (Испания)

Барселона (Испания)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Спортинг (Португалия)

Несеяные – победители плей-офф

Аякс (Нидерланды)

АЗ Алкмар (НИдерланды)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Генк (Бельгия)

Хайдук (Хорватия)

Порту (Португалия)

Рух Львов (Украина)

РБ Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ. Соперник для Руха U-19. Смотреть онлайн. LIVE

Церемония жеребьевки в швейцарском Ньоне начнется 13 февраля в 14:00 по киевскому времени

Видеотрансляция запланирована на официальном сайте УЕФА.