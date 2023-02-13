Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ. Соперник для Руха U-19. Смотреть онлайн. LIVE
13 февраля в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА
13 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Будет определен путь каждой команды от 1/8 финала до апрельского финала четырех в Ньоне. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.
На стадии 1/8 финала 8 победителей групп группового этапа пути Лиги чемпионов сыграют с 8 победителями раунда плей-офф. Команды из одной группы не могут играть между собой.
На этой стадии участвует львовский Рух U-19, после победы над итальянским Интером по пенальти (1:1, пен. 4:3). Украинская команда находится в числе несеяных и получит в соперники один из сеяных клубов.
Возможные соперники для Руха U-19
- Милан (Италия)
- Атлетико (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция)
- Реал Мадрид (Испания)
- Спортинг (Португалия)
Даты матчей плей-офф
- 1/8 финала: 28 февраля / 1 марта
- Четвертьфиналы: 14/15 марта
- Полуфиналы: 21 апреля (Ньон)
- Финал: 24 апреля (Ньон)
Процедура жеребьевки
Готовятся две корзины: одна для 8 победителей групп, а другая для 8 победителей плей-офф плей-офф. Шары с 8 победителями групп помещаются в одну чашу, а шары с 8 победителями плей-офф – в другую чашу.
Из каждой чаши выбирают по одному шару и кладут в большую пустую чашу, где они снова перемешиваются. Команда, которую выберут первой, сыграет дома против команды, выбранной второй. Та же процедура выполняется с оставшимися шарами, чтобы определить все 8 пар.
Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Сеяные команды – победители групп:
- Милан (Италия)
- Атлетико (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция)
- Реал Мадрид (Испания)
- Спортинг (Португалия)
Несеяные – победители плей-офф
- Аякс (Нидерланды)
- АЗ Алкмар (НИдерланды)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Генк (Бельгия)
- Хайдук (Хорватия)
- Порту (Португалия)
- Рух Львов (Украина)
- РБ Зальцбург (Австрия)
Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ. Соперник для Руха U-19. Смотреть онлайн. LIVE
Церемония жеребьевки в швейцарском Ньоне начнется 13 февраля в 14:00 по киевскому времени
Видеотрансляция запланирована на официальном сайте УЕФА.
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