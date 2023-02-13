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13 февраля 2023, 08:00 | Обновлено 13 февраля 2023, 08:40
759
0

Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ. Соперник для Руха U-19. Смотреть онлайн. LIVE

13 февраля в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА

13 февраля 2023, 08:00 | Обновлено 13 февраля 2023, 08:40
759
0
Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ. Соперник для Руха U-19. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

13 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Будет определен путь каждой команды от 1/8 финала до апрельского финала четырех в Ньоне. Все раунды проводятся в одноматчевом формате.

На стадии 1/8 финала 8 победителей групп группового этапа пути Лиги чемпионов сыграют с 8 победителями раунда плей-офф. Команды из одной группы не могут играть между собой.

На этой стадии участвует львовский Рух U-19, после победы над итальянским Интером по пенальти (1:1, пен. 4:3). Украинская команда находится в числе несеяных и получит в соперники один из сеяных клубов.

Возможные соперники для Руха U-19

  • Милан (Италия)
  • Атлетико (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Спортинг (Португалия)

Даты матчей плей-офф

  • 1/8 финала: 28 февраля / 1 марта
  • Четвертьфиналы: 14/15 марта
  • Полуфиналы: 21 апреля (Ньон)
  • Финал: 24 апреля (Ньон)

Процедура жеребьевки

Готовятся две корзины: одна для 8 победителей групп, а другая для 8 победителей плей-офф плей-офф. Шары с 8 победителями групп помещаются в одну чашу, а шары с 8 победителями плей-офф – в другую чашу.

Из каждой чаши выбирают по одному шару и кладут в большую пустую чашу, где они снова перемешиваются. Команда, которую выберут первой, сыграет дома против команды, выбранной второй. Та же процедура выполняется с оставшимися шарами, чтобы определить все 8 пар.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Сеяные команды – победители групп:

  • Милан (Италия)
  • Атлетико (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Спортинг (Португалия)

Несеяные – победители плей-офф

  • Аякс (Нидерланды)
  • АЗ Алкмар (НИдерланды)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Генк (Бельгия)
  • Хайдук (Хорватия)
  • Порту (Португалия)
  • Рух Львов (Украина)
  • РБ Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ. Соперник для Руха U-19. Смотреть онлайн. LIVE

Церемония жеребьевки в швейцарском Ньоне начнется 13 февраля в 14:00 по киевскому времени

Видеотрансляция запланирована на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

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Юношеская лига УЕФА жеребьевка Рух Львов Рух Львов U-19 Милан U-19 Атлетико Мадрид U-19 Барселона U-19 Ливерпуль U-19 Манчестер Сити U-19 ПСЖ U-19 Реал Мадрид U-19 Спортинг Лиссабон U-19 Аякс U-19 АЗ Алкмаар U-19 Боруссия Дортмунд U-19 Генк U-19 Хайдук Сплит U-19 Порту U-19 Ред Булл Зальцбург U-19
Источник Sport.ua
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