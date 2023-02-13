ВИДЕО. Треш из Бразилии. Во время матча застрелили голкипера

Произошло убийство голкипера в Бразилии прямо во время футбольного матча.

Это был поединок 1/8 финала Кубка Пеладао – любительского чемпионата Амазонки, который проводится в Бразилии уже более 50 лет. Тогда сошлись команды «Чунай» и «Гуарана».

Во время игры голкипер первой команды готовился бить 11-метровый, однако вместо свистка арбитра услышал выстрелы и вскоре умер.

Дело в том, что в турнире участвуют команды, связанные с преступными группировками, которые занимаются распространением наркотиков. Команды поддерживались бандами, которые манипулировали результатами матчей, а рефери были запуганы до невозможности. В этом матче напала на игроков «Чуная» одна из банд, которая уж очень хотела победы «Гуараны».

Вратарь «Чуная» скончался на месте, а двое пострадавших игроков были доставлены в больницу, которые позже также погибли в результате полученных травм.