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Бразилия
13 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 05:21
916
1

ВИДЕО. Треш из Бразилии. Во время матча застрелили голкипера

Обычно на Кубке Пеладао дружелюбная атмосфера...

13 февраля 2023, 05:20 | Обновлено 13 февраля 2023, 05:21
916
1
ВИДЕО. Треш из Бразилии. Во время матча застрелили голкипера
Screenshot

Произошло убийство голкипера в Бразилии прямо во время футбольного матча.

Это был поединок 1/8 финала Кубка Пеладао – любительского чемпионата Амазонки, который проводится в Бразилии уже более 50 лет. Тогда сошлись команды «Чунай» и «Гуарана».

Во время игры голкипер первой команды готовился бить 11-метровый, однако вместо свистка арбитра услышал выстрелы и вскоре умер.

Дело в том, что в турнире участвуют команды, связанные с преступными группировками, которые занимаются распространением наркотиков. Команды поддерживались бандами, которые манипулировали результатами матчей, а рефери были запуганы до невозможности. В этом матче напала на игроков «Чуная» одна из банд, которая уж очень хотела победы «Гуараны».

Вратарь «Чуная» скончался на месте, а двое пострадавших игроков были доставлены в больницу, которые позже также погибли в результате полученных травм.

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Источник UOL Esporte
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AndiM
Жесть, сподіваюсь рінах не побаче це відео, бо після арешту павелки арбітри вже не будуть такі прихильні до шалмаз.
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