Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии
Арне Эспеэль потерял сознание во время матча, после чего скончался
Голкипер бельгийского любительского клуба «Вилькель Спорт» Арне Эспеэль внезапно умер во время поединка против «Вестрозебека». Ему было 25 лет.
Это был матч любительского дивизиона Бельгии. На 15-й минуте игры Арне успешно отразил пенальти, однако после этого упал на газон и потерял сознание. Медики тут же выбежали на поле и пытались спасти ему жизнь, но у них не вышло. Эспеэль скончался, а точная причина смерти пока что неизвестна.
«Это катастрофа и шок для всех. Арне провел в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был очень отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готов прийти на помощь. Это действительно тяжелый удар. Прежде всего для его семьи, а также для всего нашего клуба», – сказал спортивный менеджер команды Патрик Ротсерт.
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