Умер после того, как отразил пенальти. Ужасная трагедия в Бельгии

Голкипер бельгийского любительского клуба «Вилькель Спорт» Арне Эспеэль внезапно умер во время поединка против «Вестрозебека». Ему было 25 лет.

Это был матч любительского дивизиона Бельгии. На 15-й минуте игры Арне успешно отразил пенальти, однако после этого упал на газон и потерял сознание. Медики тут же выбежали на поле и пытались спасти ему жизнь, но у них не вышло. Эспеэль скончался, а точная причина смерти пока что неизвестна.

«Это катастрофа и шок для всех. Арне провел в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был очень отзывчивым парнем, всегда в хорошем настроении и готов прийти на помощь. Это действительно тяжелый удар. Прежде всего для его семьи, а также для всего нашего клуба», – сказал спортивный менеджер команды Патрик Ротсерт.