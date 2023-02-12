С кем сыграет Аякс? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта
В Нидерландах состоялась жеребьевка пар матчей 1/4 финала национального кубка.
В четвертьфинальном противостоянии «Аякс» на выезде сыграет против клуба второго дивизиона «Де Графсхап».
Четвертьфиналы состоят из одного поединка. Матчи этой стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта.
Кубок Нидерландов 2022/23
Жеребьевка 1/4 финала
- Херенвен – Фейеноорд
- Де Графсхап [D2] – Аякс
- ПСВ Эйндховен – АДО Ден Хаг [D2]
- Утрехт – Спакенбург [D3]
See you soon, @DeGraafschap! 🏆#graaja pic.twitter.com/U1ZcNNSFqm— AFC Ajax (@AFCAjax) February 11, 2023
𝗗𝗲 𝗸𝘄𝗮𝗿𝘁𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗯𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱! 🤩— KNVB (@KNVB) February 11, 2023
De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 28 februari, woensdag 1 en donderdag 2 maart. 🗓️#TOTOKNVBBeker pic.twitter.com/43ZNjTfxFS
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