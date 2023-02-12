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Нидерланды
12 февраля 2023, 18:59 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:15
197
0

С кем сыграет Аякс? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта

12 февраля 2023, 18:59 | Обновлено 12 февраля 2023, 19:15
197
0
С кем сыграет Аякс? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов
KNVB Cup

В Нидерландах состоялась жеребьевка пар матчей 1/4 финала национального кубка.

В четвертьфинальном противостоянии «Аякс» на выезде сыграет против клуба второго дивизиона «Де Графсхап».

Четвертьфиналы состоят из одного поединка. Матчи этой стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта.

Кубок Нидерландов 2022/23

Жеребьевка 1/4 финала

  • Херенвен – Фейеноорд
  • Де Графсхап [D2] – Аякс
  • ПСВ Эйндховен – АДО Ден Хаг [D2]
  • Утрехт – Спакенбург [D3]
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Кубок Нидерландов по футболу жеребьевка Аякс Де Графсхап Херенвен Фейеноорд ПСВ АДО Ден Хаг Утрехт Спакенбург
Источник Sport.ua
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