С кем сыграет Аякс? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Нидерландов

В Нидерландах состоялась жеребьевка пар матчей 1/4 финала национального кубка.

В четвертьфинальном противостоянии «Аякс» на выезде сыграет против клуба второго дивизиона «Де Графсхап».

Четвертьфиналы состоят из одного поединка. Матчи этой стадии пройдут с 28 февраля по 2 марта.

Кубок Нидерландов 2022/23

Жеребьевка 1/4 финала

Херенвен – Фейеноорд

Де Графсхап [D2] – Аякс

ПСВ Эйндховен – АДО Ден Хаг [D2]

Утрехт – Спакенбург [D3]