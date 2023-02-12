Англия12 февраля 2023, 14:10 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:25
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ВИДЕО. Мудрик разочаровал, Магучих выиграла этап, ставим на Ман Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
12 февраля 2023, 14:10 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:25
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1. Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
2. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1
3. Ярослава Магучих выиграла этап Мирового легкоатлетического тура
4. Кака может получить должность в сборной Бразилии
5. Прогноз матча Манчестер Сити - Астон Вилла
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Прочитав це, як Мудрик розчарува Могучих.😁
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