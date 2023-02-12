Александр УСИК: «Страх защищает, но он бывает разным»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, как страх помогает ему преодолевать различные трудности.

«Разный страх бывает. Есть страх, когда боишься и умираешь. А есть страх, когда ты боишься, но ты контролируешь этот страх, и ты живой. Страх иногда помогает спастись. Страх иногда помогает сконцентрироваться на чем-то. И чаще всего страх убивает, потому что люди боятся сделать первый шаг к своей цели. И всю жизнь не могут это сделать, потому что у них есть страх. Его нужно научиться контролировать. Он никуда не исчезнет.

Страх – это одно из чувств человека с детства, с рождения. Потому что, мне кажется, это есть такой ключевой формулой защиты тебя как человека. Страх защищает. Но, как я и говорю, он бывает разным. Для меня страх – это шаг для подготовки к чему-либо», – заявил боксер.

Ранее сообщалось, что в последнюю субботу апреля состоится бой Александр Усик – Тайсон Фьюри, но поединок еще официально не анонсирован.