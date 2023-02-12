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  4. Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 февраля 2023, 12:15 |
497
0

Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации в Дохе

12 февраля 2023, 12:15 |
497
0
Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

12 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.

Во втором раунде украинка сразится с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес из Канады (№39 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница сразится против Каролины Плишковой (№20 WTA) или Хэрриет Дарт (№108 WTA).

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Источник Sport.ua
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