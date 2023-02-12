Даяна Ястремская – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации в Дохе
12 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.
Во втором раунде украинка сразится с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес из Канады (№39 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница сразится против Каролины Плишковой (№20 WTA) или Хэрриет Дарт (№108 WTA).
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