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  4. Экс-игрок Арсенала: «Мудрик? В Англии любят тратить на хороших игроков»
Англия
12 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 12 февраля 2023, 10:57
4674
3

Экс-игрок Арсенала: «Мудрик? В Англии любят тратить на хороших игроков»

Эммануэль Эбуэ – о подписании «Челси» украинского полузащитника

12 февраля 2023, 10:51 | Обновлено 12 февраля 2023, 10:57
4674
3
Экс-игрок Арсенала: «Мудрик? В Англии любят тратить на хороших игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказал мнение о трансфер хавбека Михаила Мудрика в лондонский «Челси». 39-летний ивуариец заявил, что украинец может добиться успеха в английской Премьер-лиге.

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких. Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился. АПЛ – большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», – рассказал Эбуэ.

«Челси», подписавший Мудрика, в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 9-е место, имея 31 очко после 22 матчей. Лидирует «Арсенал», у которого 51 пункт после 21 поединка.

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Михаил Мудрик Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Умник
Интересно у Тьери Анри, Робера Пиреса, Фреди Юнберга, Фламини, Рея Парлора, Тони Адамса, Марка Овермарса спросят о Мудрыке.?
Я думаю да, потому что могут успеть до конца сезона.
А как думаете вы?
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0
Alex906
Так как играет Челси можно было и играть без Мудрика .Столько приобретений .летать должны .Только Энцо в средине хорошо выглядит .
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