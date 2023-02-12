Экс-игрок Арсенала: «Мудрик? В Англии любят тратить на хороших игроков»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказал мнение о трансфер хавбека Михаила Мудрика в лондонский «Челси». 39-летний ивуариец заявил, что украинец может добиться успеха в английской Премьер-лиге.

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких. Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился. АПЛ – большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов. Это мое пожелание ему», – рассказал Эбуэ.

«Челси», подписавший Мудрика, в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 9-е место, имея 31 очко после 22 матчей. Лидирует «Арсенал», у которого 51 пункт после 21 поединка.