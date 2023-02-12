Моргун и Бенито – в старте Динамо на матч с Политехникой

В воскресенье, 12 февраля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и румынской командой «Политехника Яссы».

Игра пройдет в Турции, начало – в 10:00 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:

«Динамо»: Моргун, Дубинчак, Боль, Дячук, Гусев, Андриевский, Яцук, Царенко, Волошин, Бенито, Супряга.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехника Яссы».