Украина. Премьер лига12 февраля 2023, 09:53 | Обновлено 12 февраля 2023, 10:05
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Моргун и Бенито – в старте Динамо на матч с Политехникой
Киевляне огласили состав
12 февраля 2023, 09:53 | Обновлено 12 февраля 2023, 10:05
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В воскресенье, 12 февраля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» и румынской командой «Политехника Яссы».
Игра пройдет в Турции, начало – в 10:00 по киевскому времени.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч:
«Динамо»: Моргун, Дубинчак, Боль, Дячук, Гусев, Андриевский, Яцук, Царенко, Волошин, Бенито, Супряга.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Политехника Яссы».
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