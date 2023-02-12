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  4. ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
Германия
12 февраля 2023, 05:32 |
171
0

ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи

Арбитру должно быть стыдно за этот эпизод

12 февраля 2023, 05:32 |
171
0
ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Марвин Стефаниак

В пятницу, 10 февраля, состоялся матч 22-го тура в чемпионате Германии между «Эрцгебирге» и «Мангеймом» в третьей по силе лиге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Этот матч привлек внимание фатальной ошибкой судьи. В одном из игровых эпизодов был подан угловой, после которого Марвин Стефаниак из команды «Эрцгебирге» буквально поймал мяч двумя руками и перенаправил его в другую сторону.

Рефери Тобиас Шультес этого не заметил и просто сказал продолжать играть, а не назначил пенальти в ворота хозяев.

После матча тренер «Мангейма» Кристиан Нейдхарт обратился к судье:

«Тобиас, если ты этого не видишь, то это ужасно… Когда ты потом увидишь это по телевизору, тебе будет стыдно».

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Источник Instagram
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