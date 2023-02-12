ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи

В пятницу, 10 февраля, состоялся матч 22-го тура в чемпионате Германии между «Эрцгебирге» и «Мангеймом» в третьей по силе лиге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Этот матч привлек внимание фатальной ошибкой судьи. В одном из игровых эпизодов был подан угловой, после которого Марвин Стефаниак из команды «Эрцгебирге» буквально поймал мяч двумя руками и перенаправил его в другую сторону.

Рефери Тобиас Шультес этого не заметил и просто сказал продолжать играть, а не назначил пенальти в ворота хозяев.

После матча тренер «Мангейма» Кристиан Нейдхарт обратился к судье:

«Тобиас, если ты этого не видишь, то это ужасно… Когда ты потом увидишь это по телевизору, тебе будет стыдно».