ВИДЕО. Волейбол на футбольном поле. Очевидная игра руками, но не для судьи
Арбитру должно быть стыдно за этот эпизод
В пятницу, 10 февраля, состоялся матч 22-го тура в чемпионате Германии между «Эрцгебирге» и «Мангеймом» в третьей по силе лиге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Этот матч привлек внимание фатальной ошибкой судьи. В одном из игровых эпизодов был подан угловой, после которого Марвин Стефаниак из команды «Эрцгебирге» буквально поймал мяч двумя руками и перенаправил его в другую сторону.
Рефери Тобиас Шультес этого не заметил и просто сказал продолжать играть, а не назначил пенальти в ворота хозяев.
После матча тренер «Мангейма» Кристиан Нейдхарт обратился к судье:
«Тобиас, если ты этого не видишь, то это ужасно… Когда ты потом увидишь это по телевизору, тебе будет стыдно».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей отыграл оба матча на турнире
Украинец провел на поле 66 минут