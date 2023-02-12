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12 февраля 2023, 03:47 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:48
265
0

Дно было близко. Экс-звезда Динамо мог переехать на россию. Что помешало?

Александар Драгович мог оказаться в «локомотиве»

12 февраля 2023, 03:47 | Обновлено 12 февраля 2023, 03:48
265
0
Дно было близко. Экс-звезда Динамо мог переехать на россию. Что помешало?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

Экс-звезда киевского «Динамо» Александар Драгович был близок к переходу в московский «локомотив».

Об этом сообщают росСМИ. Однако, переход не состоялся, так как Австрийский футбольный союз выступил против трансферы игрока национальной команды в клуб на болотах. По информации все тех же росСМИ, Драгович был и сам не против переехать в рф.

Сейчас Драгович является игроком сербского клуба «Црвена Звезда».

Драгович играл за киевское «Динамо» на протяжении трёх лет – с 2013 по 2016 года. Оттуда он был продан в «Байер» за 21 миллион евро. После пяти лет в Германии Александар летом 2021 года подписал контракт с «Црвеной Звездой» на правах свободного агента.

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Александар Драгович трансферы Црвена Звезда Локомотив Москва российско-украинская война Динамо Киев
Источник Sport.ua
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