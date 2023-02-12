Дно было близко. Экс-звезда Динамо мог переехать на россию. Что помешало?

Экс-звезда киевского «Динамо» Александар Драгович был близок к переходу в московский «локомотив».

Об этом сообщают росСМИ. Однако, переход не состоялся, так как Австрийский футбольный союз выступил против трансферы игрока национальной команды в клуб на болотах. По информации все тех же росСМИ, Драгович был и сам не против переехать в рф.

Сейчас Драгович является игроком сербского клуба «Црвена Звезда».

Драгович играл за киевское «Динамо» на протяжении трёх лет – с 2013 по 2016 года. Оттуда он был продан в «Байер» за 21 миллион евро. После пяти лет в Германии Александар летом 2021 года подписал контракт с «Црвеной Звездой» на правах свободного агента.