Что-то пошло не так: трансферы, которые не состоялись в январе

Зимнее трансферное окно в большинстве стран уже закрыто. Однако итогами января могут быть довольны не все – это касается как игроков, так и клубов. Многие сделки были успешно оформлены, но некоторые договоренности так и остались в устной форме. Некоторые клубы остались ни с чем, а футболисты не смогли сменить команды, хоть и хотели. Далее расскажем подробнее о январских трансферах, которые так и не состоялись.

Милан Шкриньяр (не перешел в «ПСЖ»)

Переход защитника «Интера» Милана Шкриньяра в «ПСЖ» казался практически решенным вопросом, учитывая его истекающий контракт. Парижане открыто заявляли о желании подписать 27-летнего центрбека. Сам игрок тоже подтверждал, что клубы ведут переговоры. Словак был одной ногой уже на «Парк де Пренс», но сделка в итоге не состоялась. «Нерадзурри» не отпустили футболиста, поскольку не нашли ему достойную замену. История завершилась не очень хорошо: чемпионы Франции упустили желаемого защитника, а Шкриньяр лишился капитанской повязки в «Интере».

Софьян Амрабат (не перешел в «Барселону»)

Ситуация с потенциальным переходом полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата в «Барселону» была похожа на фильм, правда, короткометражный. По словам спортивного директора «фиалок» Даниэле Праде, все началось в 10 часов утра, а закончилось в полночь. По данным СМИ, все дело в том, что агенты футболиста уговорили каталонцев сделать «Фиорентине» предложение, которое ее не устроило. Считалось, что «фиалки» все же отпустят марокканца после того, как он устроил забастовку и не явился на тренировку. Однако итальянцы стояли на своем и исключили 26-летнего хавбека из состава. Все завершилось извинениями Амрабата, который останется во Флоренции как минимум до конца сезона.

Хулиан Араухо (не перешел в «Барселону»)

Ближе к закрытию трансферного окна «Барселона» отпустила Эктора Бельерина в «Спортинг». На его место каталонцы хотели подписать защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо. Стороны все согласовали, но сделка так и не состоялась. «Сине-гранатовые» опоздали с оформлением трансфера на 18 секунд и остались без 21-летнего фулбека, хотя он уже был готов к переходу. Кстати, похожий случай был в 2017-м году с «Лестером». «Лисы» тогда опоздали на 14 секунд с регистрацией Адриена Силвы. В обоих случаях ФИФА не зарегистрировала трансферы. Правила одни для всех.

Хаким Зиеш (не перешел в «ПСЖ»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Парижанам сильно не везло зимой. Сначала они получили отказ от «Интера» по трансферу Шкриньяра. Потом у чемпионов Франции сорвалась сделка по переходу вингера «Челси» Хакима Зиеша. В «ПСЖ» заявили, что во всем виноваты «синие». По слухам, лондонцы так были сосредоточены на переговорах с «Бенфикой» по Энцо Фернандесу, что несколько раз присылали парижанам неправильно оформленные документы для ухода Зиеша. Когда англичане исправили все ошибки, было уже поздно. «ПСЖ» снова остался ни с чем. Марокканец по-прежнему намерен покинуть «Челси», хоть и получает игровое время у Грэма Поттера.

Мойсес Кайседо (не перешел в «Арсенал»)

В январе «Арсенал» подписал вингера «Брайтона» Леандро Троссарда за 24 млн евро. Помогло то, что у футболиста был конфликт с главным тренером Роберто Де Дзерби. Ближе к закрытию трансферного окна «канониры» хотели забрать у «чаек» еще и полузащитника Мойсеса Кайседо, но с ним ничего не получилось. За 21-летнего хавбека «пушкари» предлагали гораздо больше, чем за Троссарда, но руководство «Брайтона» это не убедило. Эквадорец уже начал намекать болельщикам в соцсетях на прощание, но, в итоге, остался с ними. Де Дзерби заявил, что Кайседо является важным игроком для него, а руководство не стало усложнять жизнь специалисту.

Янник Карраско (не перешел в «Барселону»)

Как и в случае с «ПСЖ», «Барселона» ничего не успела (или не смогла) оформить во время зимнего трансферного окна. Одной из целью каталонцев был вингер «Атлетико» Янник Карраско. Сначала «сине-гранатовые» хотели включить футболиста в сделку по Мемфису Депаю, но «матрасники» отказали. На прямой обмен игроками они тоже не согласились. «Барселона» была готова выкупить 29-летнего бельгийца, но мадридцы отказали каталонцам и в третий раз. Карраско согласился на переход к «сине-гранатовым», но трансфер так и не состоялся. Может, что-то получится осуществить летом.

Текст: meta.ua/sport