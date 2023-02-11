Теперь и Клубный ЧМ. Лунин выиграл 5-й трофей в составе Реала

«Реал» в финальном матче Клубного чемпионата мира обыграл команду «Аль-Хиляль» со счетом 5:3. В основном составе мадридцев сыграл вратарь Андрей Лунин.

Для украинского стража ворот это пятый трофей в составе «Реала» после титулов чемпиона Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В нынешнем сезоне номинально второй вратарь «Реала» из-за травм Тибо Куртуа провел 10 матчей, что больше, чем в любой другом сезоне в Мадриде.