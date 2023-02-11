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  4. Теперь и Клубный ЧМ. Лунин выиграл 5-й трофей в составе Реала
Клубный чемпионат мира
11 февраля 2023, 23:04 | Обновлено 11 февраля 2023, 23:06
1395
4

Теперь и Клубный ЧМ. Лунин выиграл 5-й трофей в составе Реала

Андрей отыграл оба матча на турнире

11 февраля 2023, 23:04 | Обновлено 11 февраля 2023, 23:06
1395
4
Теперь и Клубный ЧМ. Лунин выиграл 5-й трофей в составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» в финальном матче Клубного чемпионата мира обыграл команду «Аль-Хиляль» со счетом 5:3. В основном составе мадридцев сыграл вратарь Андрей Лунин.

Для украинского стража ворот это пятый трофей в составе «Реала» после титулов чемпиона Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В нынешнем сезоне номинально второй вратарь «Реала» из-за травм Тибо Куртуа провел 10 матчей, что больше, чем в любой другом сезоне в Мадриде.

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Будет что внукам рассказать.)
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+4
andre_lui
Цей трофей точно заслужив
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+3
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