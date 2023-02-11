Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Столкновения фанов. Матч с участием Малиновского стартовал с опозданием
Франция
11 февраля 2023, 22:45 |
1486
0

Столкновения фанов. Матч с участием Малиновского стартовал с опозданием

Игру могли перенести

11 февраля 2023, 22:45 |
1486
0
Столкновения фанов. Матч с участием Малиновского стартовал с опозданием
twitter.com/OM_English

Матч чемпионата Франции между «Клермон Футом» и «Марселем стартовал с опозданием почти в час из-за столкновений болельщиков около стадиона.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, который попал и на территорию стадиона.

Сперва были опасения, что матч придется перенести, однако представители обоих клубов решили проводить игру, учитывая, что ситуацию удалось успокоить.

В стартовом составе гостей вышел Руслан Малиновский. Украинец находится на серии из двух матчей с забитыми голами.

По теме:
Клермон – Марсель. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Будет еще один классный гол? Малиновский – в старте на матч Лиги 1
Без Месси и Мбаппе. ПСЖ проиграл Монако в матче Лиги 1
Руслан Малиновский Марсель чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку
Футбол | 11 февраля 2023, 20:33 1
ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку
ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку

Боксер активно проводит время в Турции

Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Футбол | 11 февраля 2023, 17:15 14
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом
Мудрик получил низкую оценку за матч с Вест Хэмом

Украинец провел на поле 66 минут

«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков
Футбол | 11.02.2023, 17:45
«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков
«Быстро ничего не будет». Тренер Челси оценил Мудрика и других новичков
Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Футбол | 11.02.2023, 17:29
Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Теннис | 11.02.2023, 19:20
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
11.02.2023, 08:10 21
Футбол
Гвоздик прошел взвешивание. Соперник – мексиканец с отрицательным рекордом
Гвоздик прошел взвешивание. Соперник – мексиканец с отрицательным рекордом
10.02.2023, 23:23 1
Бокс
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
Гвоздик возвращается. Три года был вне ринга, соперник – ноунейм
10.02.2023, 06:30 21
Бокс
ВИДЕО. Побит рекорд Роналду, замена ддля Анчелотти, ставим на Милан
ВИДЕО. Побит рекорд Роналду, замена ддля Анчелотти, ставим на Милан
10.02.2023, 09:47
Футбол
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
Буду играть с улыбкой. Легенда Барселоны поехал на россию на «кубок легенд»
11.02.2023, 14:15 17
Футбол
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
Аль-Айн Реброва сделал камбэк и ярко победил, Ярмоленко отыграл 90+ минут
11.02.2023, 20:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности