Франция11 февраля 2023, 22:45 |
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Столкновения фанов. Матч с участием Малиновского стартовал с опозданием
Игру могли перенести
11 февраля 2023, 22:45 |
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Матч чемпионата Франции между «Клермон Футом» и «Марселем стартовал с опозданием почти в час из-за столкновений болельщиков около стадиона.
Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, который попал и на территорию стадиона.
Сперва были опасения, что матч придется перенести, однако представители обоих клубов решили проводить игру, учитывая, что ситуацию удалось успокоить.
В стартовом составе гостей вышел Руслан Малиновский. Украинец находится на серии из двух матчей с забитыми голами.
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