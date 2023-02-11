Столкновения фанов. Матч с участием Малиновского стартовал с опозданием

Матч чемпионата Франции между «Клермон Футом» и «Марселем стартовал с опозданием почти в час из-за столкновений болельщиков около стадиона.

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, который попал и на территорию стадиона.

Сперва были опасения, что матч придется перенести, однако представители обоих клубов решили проводить игру, учитывая, что ситуацию удалось успокоить.

В стартовом составе гостей вышел Руслан Малиновский. Украинец находится на серии из двух матчей с забитыми голами.