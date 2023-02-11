Будет еще один классный гол? Малиновский – в старте на матч Лиги 1

«Марсель» в 22:00 начнет матч чемпионата Франции против середняка «Клермона Фута», а хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе хозяев поля.

Украинский игрок находится на серии из двух матчей с забитыми голами.

В случае победы «Марсель» выйдет на 2-е место с отставанием от ПСЖ в 5 очков.