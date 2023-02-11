Франция11 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 11 февраля 2023, 21:22
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Будет еще один классный гол? Малиновский – в старте на матч Лиги 1
Руслан быстро стал игроком основного состава
11 февраля 2023, 21:21 | Обновлено 11 февраля 2023, 21:22
387
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«Марсель» в 22:00 начнет матч чемпионата Франции против середняка «Клермона Фута», а хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе хозяев поля.
Украинский игрок находится на серии из двух матчей с забитыми голами.
В случае победы «Марсель» выйдет на 2-е место с отставанием от ПСЖ в 5 очков.
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