Микель АРТЕТА: «Теперь Арсенал ждет матч с Ман Сити. Это будет великолепно»

«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом», однако остается лидером АПЛ. В следующем туре 15 февраля команда Микеля Артеты сыграет с «Манчестер Сити», который идет на 2-й позиции.

«Разочарованы, потому что хотели взять три очка. Но в АПЛ всем сложно побеждать, многие победы добываются из последних сил и даже хорошая игра не гарантирует три пункта. Сегодня мы не выиграли, но и не проиграли».

«Теперь нас ждет большая битва с «Манчестер Сити» в следующем туре. Мы будем готовы. Уверен, нас ждет великолепный матч», – сказал Артета.