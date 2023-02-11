Англия11 февраля 2023, 22:09 |
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Микель АРТЕТА: «Теперь Арсенал ждет матч с Ман Сити. Это будет великолепно»
Топ-матч уже в следующем туре
11 февраля 2023, 22:09 |
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«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом», однако остается лидером АПЛ. В следующем туре 15 февраля команда Микеля Артеты сыграет с «Манчестер Сити», который идет на 2-й позиции.
«Разочарованы, потому что хотели взять три очка. Но в АПЛ всем сложно побеждать, многие победы добываются из последних сил и даже хорошая игра не гарантирует три пункта. Сегодня мы не выиграли, но и не проиграли».
«Теперь нас ждет большая битва с «Манчестер Сити» в следующем туре. Мы будем готовы. Уверен, нас ждет великолепный матч», – сказал Артета.
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