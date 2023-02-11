Манор СОЛОМОН: «2022 был самым сложным годом в жизни – война и травма»

Хавбек Манор Соломон, который на правах аренды из «Шахтера» выступает за «Фулхэм», рассказал о том, что минувший год был для него сложным, в том числе из-за войны в Украине.

«2022 был самым сложным годом в моей жизни. Начиная от войны в Украине и заканчивая тяжелой травмой колена сразу после перехода в «Фулхэм». Но я рад, что 2023 складывается получше».

«Я снова начинаю играть, получаю удовольствие от футбола. Мне удалось сегодня забить, а до того последний раз я забивал еще летом в сборной», – сказал Соломон.

Гол игрока помог «Фулхэму» одолеть «Ноттингем Форест».