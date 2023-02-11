Англия11 февраля 2023, 21:12 |
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Манор СОЛОМОН: «2022 был самым сложным годом в жизни – война и травма»
Игрок забил первый гол в АПЛ
11 февраля 2023, 21:12 |
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Хавбек Манор Соломон, который на правах аренды из «Шахтера» выступает за «Фулхэм», рассказал о том, что минувший год был для него сложным, в том числе из-за войны в Украине.
«2022 был самым сложным годом в моей жизни. Начиная от войны в Украине и заканчивая тяжелой травмой колена сразу после перехода в «Фулхэм». Но я рад, что 2023 складывается получше».
«Я снова начинаю играть, получаю удовольствие от футбола. Мне удалось сегодня забить, а до того последний раз я забивал еще летом в сборной», – сказал Соломон.
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