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  4. Вылет первой сеяной. Известны финалистки турнира в Линце
WTA
11 февраля 2023, 20:28 |
393
0

Вылет первой сеяной. Известны финалистки турнира в Линце

Петра Мартич в полуфинале одержала волевую победу над Марией Саккари

11 февраля 2023, 20:28 |
393
0
Вылет первой сеяной. Известны финалистки турнира в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Мартич

Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 250 в австрийском Линце.

В финал пробилась хорватка Петра Мартич, которая обыграла первую сеяную Мария Саккари из Греции. Также там сыграет Анастасия Потапова, одолевшая чешку Маркету Вондроушову.

Мартич предыдущий раз играла в финале не грунтового турнира WTA в 2019 году.

Линц. Полуфинал

Анастасия Потапова – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:7(4), 6:3
Петра Мартич – Мария Саккари – 3:6, 6:3, 6:4

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Анастасия Потапова Маркета Вондроушова Петра Мартич Мария Саккари WTA Линц
Источник Sport.ua
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