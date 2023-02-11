WTA11 февраля 2023, 20:28 |
393
0
Вылет первой сеяной. Известны финалистки турнира в Линце
Петра Мартич в полуфинале одержала волевую победу над Марией Саккари
11 февраля 2023, 20:28 |
393
0
Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 250 в австрийском Линце.
В финал пробилась хорватка Петра Мартич, которая обыграла первую сеяную Мария Саккари из Греции. Также там сыграет Анастасия Потапова, одолевшая чешку Маркету Вондроушову.
Мартич предыдущий раз играла в финале не грунтового турнира WTA в 2019 году.
Линц. Полуфинал
Анастасия Потапова – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:7(4), 6:3
Петра Мартич – Мария Саккари – 3:6, 6:3, 6:4
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 февраля 2023, 08:10 21
Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ
Футбол | 11 февраля 2023, 17:15 14
Украинец провел на поле 66 минут
Теннис | 11.02.2023, 11:57
Футбол | 11.02.2023, 13:35
Футбол | 11.02.2023, 17:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2023, 06:30 21
09.02.2023, 21:48 42
09.02.2023, 17:35 1
10.02.2023, 08:34 2
09.02.2023, 19:32 8
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
10.02.2023, 22:30 6