Вылет первой сеяной. Известны финалистки турнира в Линце

Состоялись полуфинальные матчи турнира WTA 250 в австрийском Линце.

В финал пробилась хорватка Петра Мартич, которая обыграла первую сеяную Мария Саккари из Греции. Также там сыграет Анастасия Потапова, одолевшая чешку Маркету Вондроушову.

Мартич предыдущий раз играла в финале не грунтового турнира WTA в 2019 году.

Линц. Полуфинал

Анастасия Потапова – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:7(4), 6:3

Петра Мартич – Мария Саккари – 3:6, 6:3, 6:4