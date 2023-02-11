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  4. Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 17:29 |
1366
6

Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»

Директор «Шахтера» – о трансфере Михаила Мудрика

11 февраля 2023, 17:29 |
1366
6
Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что клуб мог бы заработать на трансфере Михаила Мудрика больше, чем 100 миллионов евро:

«Многие в Европе не относятся с большим уважением к украинцам так, как к бразильцам. Вот я считаю, что после трансфера последуют некоторые изменения. Весь футбольный мир смотрит по-другому на украинских футболистов. Забарный перешел за большие деньги, но Миша Мудрик, конечно, это самый большой трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый большой для «Шахтера» и Украины. Я вам скажу, что мы бы продали его дороже, если бы не война.

Я сидел с директором Палкиным, мы смотрели игру против «Ливерпуля», переживали очень сильно, потому что это наш игрок. Также с президентом был на связи, он переживал, смотрел эту игру. Когда она закончилась, каждый из нас получил сообщение, что мы его продали дешево».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси
Источник YouTube
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Комментарии 6
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Sviatoslav Kudelych
Ще кілька таких слабких матчів у виконанні Мудрика, і смс-ки підуть зовсім інші.
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+2
Mednyj
А после матча с фулхэмом пришло уведомление, что продали дорого
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+2
Taste The World
Заберіть в нього наркоту
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+2
andre_lui
Від Рината чи податковоі？...Може і зміниться ставлення, але потрібно, щоб Мудрик заграв...поки його ігнорують здебільшого
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+2
zzg77
А я отримав повідомлення, що Серун - дурень!
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0
Юрий Терейковський
Якщо б не война, його продали за 25 мил. в якісь Фулхем, чи маринували далі в ШД, чи в арендах.
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0
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