Дарио СРНА: «Получил сообщение, что дешево продал Мудрика»

Директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что клуб мог бы заработать на трансфере Михаила Мудрика больше, чем 100 миллионов евро:

«Многие в Европе не относятся с большим уважением к украинцам так, как к бразильцам. Вот я считаю, что после трансфера последуют некоторые изменения. Весь футбольный мир смотрит по-другому на украинских футболистов. Забарный перешел за большие деньги, но Миша Мудрик, конечно, это самый большой трансфер, второй в истории футбола в зимний период, самый большой для «Шахтера» и Украины. Я вам скажу, что мы бы продали его дороже, если бы не война.

Я сидел с директором Палкиным, мы смотрели игру против «Ливерпуля», переживали очень сильно, потому что это наш игрок. Также с президентом был на связи, он переживал, смотрел эту игру. Когда она закончилась, каждый из нас получил сообщение, что мы его продали дешево».