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Лига Европы
11 февраля 2023, 17:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 17:36
181
0

ФОТО. Подготовка к Ренну. Первая тренировка Ризныка в Шахтере

Четыре «горняка» работают по индивидуальной программе

11 февраля 2023, 17:35 | Обновлено 11 февраля 2023, 17:36
181
0
ФОТО. Подготовка к Ренну. Первая тренировка Ризныка в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Ризнык

«Шахтер» продолжает подготовку к старту второй части сезона. После турецких сборов игроки получили 2 выходных, а в субботу, 11 февраля, возобновили тренировочный процесс уже в столице Польши.

Сегодня подопечные Игоря Йовичевича провели занятия на базе варшавской «Легии». Начав с фитнеса в тренажерном зале, где работали над укреплением мышц кора, оранжево-черные продолжили сессию на поле упражнениями на тактику, пас и прием мяча.

Во время тренировки команда традиционным коридором приветствовала новичка «Шахтера» Дмитрия Ризныка. По индивидуальной программе работают Егор Назарина, Марьян Швед, Олег Очеретько и Андрей Кулаков.

Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на городском стадионе «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского.

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Лига Европы Шахтер Донецк Игор Йовичевич учебно-тренировочные сборы Шахтер - Ренн Дмитрий Ризнык
Источник ФК Шахтер Донецк
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