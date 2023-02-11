ФОТО. Подготовка к Ренну. Первая тренировка Ризныка в Шахтере

«Шахтер» продолжает подготовку к старту второй части сезона. После турецких сборов игроки получили 2 выходных, а в субботу, 11 февраля, возобновили тренировочный процесс уже в столице Польши.

Сегодня подопечные Игоря Йовичевича провели занятия на базе варшавской «Легии». Начав с фитнеса в тренажерном зале, где работали над укреплением мышц кора, оранжево-черные продолжили сессию на поле упражнениями на тактику, пас и прием мяча.

Во время тренировки команда традиционным коридором приветствовала новичка «Шахтера» Дмитрия Ризныка. По индивидуальной программе работают Егор Назарина, Марьян Швед, Олег Очеретько и Андрей Кулаков.

Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на городском стадионе «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского.