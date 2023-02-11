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Франция
11 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 15:09
1393
1

В ПСЖ вспышка вирусной инфекции

У ряда игроков заболевание кишечника

11 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 15:09
1393
1
В ПСЖ вспышка вирусной инфекции
ФК ПСЖ

У ряда футболистов «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции. У них заболевание кишечника: боли в животе, рвота и повышенная утомляемость.

Сколько игроков и кто именно заражен, пока что не известно. Сегодня, 11 февраля, парижане в матче Лиги 1 сыграют с «Монако». Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье придется сделать несколько изменений в составе.

Отметим, что уже во вторник, 14 февраля «ПСЖ» ждет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

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Источник RMC Sport
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