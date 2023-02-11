В ПСЖ вспышка вирусной инфекции

У ряда футболистов «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции. У них заболевание кишечника: боли в животе, рвота и повышенная утомляемость.

Сколько игроков и кто именно заражен, пока что не известно. Сегодня, 11 февраля, парижане в матче Лиги 1 сыграют с «Монако». Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье придется сделать несколько изменений в составе.

Отметим, что уже во вторник, 14 февраля «ПСЖ» ждет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».