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WTA
11 февраля 2023, 14:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:09
123
0

Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дохе

11 февраля 2023, 14:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 14:09
123
0
Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.

В первом раунде украинка, посеянная под четвертым номером, сразится с Лорен Дэвис США (№49 WTA). Время начала матча – 14:05 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.

В следующем раунде победительница сразится против Марины Заневской (№77 WTA) или Виктории Томовой (№101 WTA).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн Лорен Дэвис WTA Доха
Источник Sport.ua
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