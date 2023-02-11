Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Дохе
11 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) начнет выступления в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.
В первом раунде украинка, посеянная под четвертым номером, сразится с Лорен Дэвис США (№49 WTA). Время начала матча – 14:05 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла украинка.
В следующем раунде победительница сразится против Марины Заневской (№77 WTA) или Виктории Томовой (№101 WTA).
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