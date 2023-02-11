АПЛ отправит 1 миллион на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

АПЛ объявила о том, что пожертвует 1 миллион фунт на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии:

«Премьер-лига глубоко расстроена разрушительными землетрясениями в Турции и Сирии, в результате которых погибли тысячи человек.

Кроме того, в знак уважения к погибшим или пострадавшим в результате этих трагических событий игроки Премьер-лиги и официальные лица будут носить черные нарукавные повязки на матчах в эти выходные».