Манчестер Сити присмотрел в Айнтрахте замену Гюндогану

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» и национальной сборной Японии Даити Камада заинтересовал английский «Манчестер Сити».

В стане «горожан» рассматривают Камаду в качестве альтернативы немцу Илкаю Гюндогану, который близок к смене клубной прописки грядущим летом.

Японец может перейти в «Манчестер Сити» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает в конце сезона.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги японец провел 17 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.