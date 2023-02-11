Англия11 февраля 2023, 14:15 |
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Манчестер Сити присмотрел в Айнтрахте замену Гюндогану
Даити Камада может продолжить карьеру в АПЛ
11 февраля 2023, 14:15 |
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Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» и национальной сборной Японии Даити Камада заинтересовал английский «Манчестер Сити».
В стане «горожан» рассматривают Камаду в качестве альтернативы немцу Илкаю Гюндогану, который близок к смене клубной прописки грядущим летом.
Японец может перейти в «Манчестер Сити» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает в конце сезона.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги японец провел 17 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.
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