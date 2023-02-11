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  4. Эрнан КРЕСПО: «Фернандес может стать одним из лучших хавбеков в истории»
Англия
11 февраля 2023, 13:06 |
207
0

Эрнан КРЕСПО: «Фернандес может стать одним из лучших хавбеков в истории»

Легендарный форвард – о новичке «Челси»

11 февраля 2023, 13:06 |
207
0
Эрнан КРЕСПО: «Фернандес может стать одним из лучших хавбеков в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнан Креспо

Бывший форвард «Челси» Эрнан Креспо поделился своим мнением по поводу новичка команды, хавбека Энцо Фернандеса:

«Он очень, очень сильно осчастливил меня в декабре на чемпионате мира. Теперь он подарил мне счастье второй раз за короткий промежуток времени, потому что присоединился к «Челси». Я очень счастлив, очень горжусь им, потому что он очень, очень хороший парень.

Он – это Макелеле плюс Лэмпард. Если вам нужно, чтобы он выступил на позиции Макелеле, то он может играть там очень хорошо.

У этого парня также есть хорошее голевое чутье, хороший удар из-за пределов штрафной, так что, если вам нужно, чтобы он играл под нападающим, как Лэмпард или Эссьен, то он может это сделать.

В современном футболе тренеру очень важно иметь игрока, который может играть на многих позициях. Он может делать все в полузащите. Он может стать одним из лучших полузащитников в истории».

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Эрнан Креспо Челси Энцо Фернандес
Источник Daily Mail
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