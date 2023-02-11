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  4. Тодд БОЭЛИ: «Тиаго Силва – талант мирового уровня»
Англия
11 февраля 2023, 12:55 |
127
0

Тодд БОЭЛИ: «Тиаго Силва – талант мирового уровня»

Владелец «Челси – о продлении контракта с защитником

11 февраля 2023, 12:55 |
127
0
Тодд БОЭЛИ: «Тиаго Силва – талант мирового уровня»
ФК Челси. Тиаго Силва

Владелец «Челси» Тодд Боэли прокомментировал продление контракта с защитником Тиаго Силвой:

«Тиаго Силва – талант мирового уровня. Его опыт, навыки, лидерские качества жизненно важны для нашего видения движения вперед. Мы рады, что он продлил свой контракт, мы надеемся на дальнейшие успехи с ним».

38-летний Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В этом сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.

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Тодд Боэли Челси Тиаго Силва
Источник ФК Челси
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