Тодд БОЭЛИ: «Тиаго Силва – талант мирового уровня»
Владелец «Челси – о продлении контракта с защитником
Владелец «Челси» Тодд Боэли прокомментировал продление контракта с защитником Тиаго Силвой:
«Тиаго Силва – талант мирового уровня. Его опыт, навыки, лидерские качества жизненно важны для нашего видения движения вперед. Мы рады, что он продлил свой контракт, мы надеемся на дальнейшие успехи с ним».
38-летний Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В этом сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.
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