Тодд БОЭЛИ: «Тиаго Силва – талант мирового уровня»

Владелец «Челси» Тодд Боэли прокомментировал продление контракта с защитником Тиаго Силвой:

«Тиаго Силва – талант мирового уровня. Его опыт, навыки, лидерские качества жизненно важны для нашего видения движения вперед. Мы рады, что он продлил свой контракт, мы надеемся на дальнейшие успехи с ним».

38-летний Силва выступает за «Челси» с лета 2020 года. В этом сезоне 38-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ и отыграл 5 поединков Лиги чемпионов, без забитых голов.