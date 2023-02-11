ФОТО + Видео. Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей

Легендарные украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс для юных теннисистов.

Мероприятие состоялось в Вышгороде. Всего на этой тренировке было более 250 детей возрастом от 6 до 18 лет.

«Для каждого спортсмена важно, чтобы была мотивация и четкие цели. Поэтому думаю такие мероприятия очень необходимы нашим деткам», – сказала Элина Свитолина.

«Важно добавить детям уверенности в себе на будущее и поддержать фонд Элины, который занимается непосредственно поддержкой детей», – добавил Сергей Стаховский.