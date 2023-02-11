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11 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 11 февраля 2023, 11:27
349
0

ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к семьям погибших фанатов

В рядах ВСУ многие болельщики отдали свои жизни, защищая Украину от российских оккупантов

11 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 11 февраля 2023, 11:27
349
0
ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к семьям погибших фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские футболисты обратились к семьям павших на войне футбольных фанатов, чтобы в очередной раз выразить уважение и заверить в поддержке, которую спортсмены продолжат оказывать со своей стороны.

Данное обращение является также призывом ко всей футбольной семье – сплотиться ради общей цели.

В записи видео приняли участие Андрей Ярмоленко, Андрей Пятов, Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Георгий Бущан, Тарас Степаненко и Николай Шапаренко.

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Источник Sport.ua
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