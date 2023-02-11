Италия11 февраля 2023, 11:33 |
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Милан пытается продлить контракт с Леау
«Россонери» хотят сохранить португальского форварда
11 февраля 2023, 11:33 |
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Итальянский «Милан» работает над новым контрактом для нападающего Рафаэла Леау. Об этом сообщил технический директор «россонери» Паоло Мальдини.
«Сейчас мы работаем над новым контрактом с Леау. Встречи не запланированы, но ее легко можно было бы провести с помощью видеозвонка», - сказал Мальдини.
В этом сезоне Серии А Леау провел за «Милан» 21 матч и забил 8 мячей, отдав при этом 5 результативных передач.
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