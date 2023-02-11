Милан пытается продлить контракт с Леау

Итальянский «Милан» работает над новым контрактом для нападающего Рафаэла Леау. Об этом сообщил технический директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Сейчас мы работаем над новым контрактом с Леау. Встречи не запланированы, но ее легко можно было бы провести с помощью видеозвонка», - сказал Мальдини.

В этом сезоне Серии А Леау провел за «Милан» 21 матч и забил 8 мячей, отдав при этом 5 результативных передач.