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Италия
11 февраля 2023, 11:33 |
66
0

Милан пытается продлить контракт с Леау

«Россонери» хотят сохранить португальского форварда

11 февраля 2023, 11:33 |
66
0
Милан пытается продлить контракт с Леау
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Итальянский «Милан» работает над новым контрактом для нападающего Рафаэла Леау. Об этом сообщил технический директор «россонери» Паоло Мальдини.

«Сейчас мы работаем над новым контрактом с Леау. Встречи не запланированы, но ее легко можно было бы провести с помощью видеозвонка», - сказал Мальдини.

В этом сезоне Серии А Леау провел за «Милан» 21 матч и забил 8 мячей, отдав при этом 5 результативных передач.

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Милан Рафаэл Леау продление контракта Паоло Мальдини
Источник Фабрицио Романо
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