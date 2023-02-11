ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси

1. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

2. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года

3. Жирона проиграла в гостях Кадису, Виктор Цыганков вышел на смену

4. Сампдория подписала экс-форварда Реала и ПСЖ

5. Прогноз на матч Вест Хэм - Челси

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