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Англия
11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:07
156
0

ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:07
156
0
ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
2. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года
3. Жирона проиграла в гостях Кадису, Виктор Цыганков вышел на смену
4. Сампдория подписала экс-форварда Реала и ПСЖ
5. Прогноз на матч Вест Хэм - Челси

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Источник Sport.ua
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