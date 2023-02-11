Англия11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:07
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ВИДЕО. Трансфер Динамо, проигрыш Жироны, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
11 февраля 2023, 10:05 | Обновлено 11 февраля 2023, 10:07
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1. Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
2. Тиаго Силва продлил контракт с Челси до 2024 года
3. Жирона проиграла в гостях Кадису, Виктор Цыганков вышел на смену
4. Сампдория подписала экс-форварда Реала и ПСЖ
5. Прогноз на матч Вест Хэм - Челси
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