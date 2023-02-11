Украина. Премьер лига11 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 09:30
1693
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УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
Поединки запланированы на 3-6 марта
11 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 09:30
1693
1
Украинская Премьер-лига обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата. Поединки запланированы на 3-6 марта.
Откроет тур встреча «Кривбасса» и «Колоса», а закроет поединок между «Львовом» и «Минаем».
3 марта (пятница)
«Кривбасс» – «Колос» 13:00
4 марта (суббота)
«Александрия» – «Днепр-1» 12:00
«Динамо» – «Ингулец» 13:00
«Верес» – «Черноморец» 14:00
5 марта (воскресенье)
«Ворскла» – «Заря» 12:00
«Металлист» – «Рух» 13:00
«Металлист 1925» – «Шахтер» 14:00
6 марта (понедельник)
«Львов» – «Минай» 13:00.
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