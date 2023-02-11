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Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 09:30
1693
1

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата

Поединки запланированы на 3-6 марта

11 февраля 2023, 09:17 | Обновлено 11 февраля 2023, 09:30
1693
1
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
UA-Футбол/Автор – Алина Ерофеева

Украинская Премьер-лига обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата. Поединки запланированы на 3-6 марта.

Откроет тур встреча «Кривбасса» и «Колоса», а закроет поединок между «Львовом» и «Минаем».

3 марта (пятница)

«Кривбасс» – «Колос» 13:00

4 марта (суббота)

«Александрия» – «Днепр-1» 12:00
«Динамо» – «Ингулец» 13:00
«Верес» – «Черноморец» 14:00

5 марта (воскресенье)

«Ворскла» – «Заря» 12:00
«Металлист» – «Рух» 13:00
«Металлист 1925» – «Шахтер» 14:00

6 марта (понедельник)

«Львов» – «Минай» 13:00.

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Один матч на другой наезжает..мм
Классика!
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