УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата

Украинская Премьер-лига обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата. Поединки запланированы на 3-6 марта.

Откроет тур встреча «Кривбасса» и «Колоса», а закроет поединок между «Львовом» и «Минаем».

3 марта (пятница)

«Кривбасс» – «Колос» 13:00

4 марта (суббота)

«Александрия» – «Днепр-1» 12:00

«Динамо» – «Ингулец» 13:00

«Верес» – «Черноморец» 14:00

5 марта (воскресенье)

«Ворскла» – «Заря» 12:00

«Металлист» – «Рух» 13:00

«Металлист 1925» – «Шахтер» 14:00

6 марта (понедельник)

«Львов» – «Минай» 13:00.