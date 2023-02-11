Другие новости11 февраля 2023, 09:00 |
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За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1140 россиян, 9 танков и 3 ББМ
Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских
11 февраля 2023, 09:00 |
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За сутки 10 февраля ВСУ уничтожили 1140 оккупантов, 9 танков и 3 боевые бронированные машины.
Предлагаем вашему вниманию сводку общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 11.02.2023.
- личного состава - около 136880 (+1140) человек ликвидировано,
- танков - 3267 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2270 (+19) ед,
- РСЗО - 463 (+0) ед,
- средства ПВО - 234 (+1) ед,
- самолетов - 295 (+0) ед,
- вертолетов - 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27),
- крылатые ракеты - 857 (+61),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед
- специальная техника - 214 (+3).
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