ВИДЕО. 50-летний Зидан показал мастерское владение скейтбордом

Французский тренер и знаменитый в прошлом футболист Зинедин Зинедин решил освоить новый вид деятельность и показал свое умение кататься на скейте.

50-летний Зидан выложил в соцсетях короткий ролик, на котором он делает несколько простых трюков со скейтом.

Дело происходило в ноябре на съемках видеоролика для Adidas (коллекция Y-3), в котором поучаствовал кроме Зидана и известный французский скейтбордист Люка Пюйг.

Оцените, насколько хорошо Зинедин Зидан овладел скейтбордом

Рекламный видеоролик от Adidas