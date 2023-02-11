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  4. ВИДЕО. 50-летний Зидан показал мастерское владение скейтбордом
Франция
11 февраля 2023, 07:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 07:45
656
0

ВИДЕО. 50-летний Зидан показал мастерское владение скейтбордом

Дело происходило в ноябре на съемках видеоролика для Adidas

11 февраля 2023, 07:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 07:45
656
0
ВИДЕО. 50-летний Зидан показал мастерское владение скейтбордом
YouTube

Французский тренер и знаменитый в прошлом футболист Зинедин Зинедин решил освоить новый вид деятельность и показал свое умение кататься на скейте.

50-летний Зидан выложил в соцсетях короткий ролик, на котором он делает несколько простых трюков со скейтом.

Дело происходило в ноябре на съемках видеоролика для Adidas (коллекция Y-3), в котором поучаствовал кроме Зидана и известный французский скейтбордист Люка Пюйг.

Оцените, насколько хорошо Зинедин Зидан овладел скейтбордом

Рекламный видеоролик от Adidas

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скейтбординг Зинедин Зидан видео
Источник Sport.ua
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