Франция11 февраля 2023, 07:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 07:45
656
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ВИДЕО. 50-летний Зидан показал мастерское владение скейтбордом
Дело происходило в ноябре на съемках видеоролика для Adidas
11 февраля 2023, 07:23 | Обновлено 11 февраля 2023, 07:45
656
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Французский тренер и знаменитый в прошлом футболист Зинедин Зинедин решил освоить новый вид деятельность и показал свое умение кататься на скейте.
50-летний Зидан выложил в соцсетях короткий ролик, на котором он делает несколько простых трюков со скейтом.
Дело происходило в ноябре на съемках видеоролика для Adidas (коллекция Y-3), в котором поучаствовал кроме Зидана и известный французский скейтбордист Люка Пюйг.
Оцените, насколько хорошо Зинедин Зидан овладел скейтбордом
Рекламный видеоролик от Adidas
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