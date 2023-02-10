В субботу, 11 февраля, состоится матч чемпионата Англии между соперниками из Лондона. В поединке сыграют «Вест Хэм» и «Челси».

Встреча начнется в 14:30.

Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта.

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Даже тренер Грэм Поттер признает, что у команды будут трудности с тем, чтобы все звездные футболисты, за которых выложили огромные деньги, получили игровую практику. Но будут те, кто не получит, поэтому могут быть обиды и конфликты.

Посмотрим, коснется ли это Михаила Мудрика, который пока что за два матча отыграл 90 минут. Сперва украинец провел второй тайм в матче с «Ливерпулем», а затем вышел в старте на и провел 45 минут в поединке с «Фулхэмом»