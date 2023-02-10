Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лондонское дерби с участием украинца
В субботу, 11 февраля, состоится матч чемпионата Англии между соперниками из Лондона. В поединке сыграют «Вест Хэм» и «Челси».
Встреча начнется в 14:30.
Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В Украине матч будет транслировать Сетанта.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Даже тренер Грэм Поттер признает, что у команды будут трудности с тем, чтобы все звездные футболисты, за которых выложили огромные деньги, получили игровую практику. Но будут те, кто не получит, поэтому могут быть обиды и конфликты.
Посмотрим, коснется ли это Михаила Мудрика, который пока что за два матча отыграл 90 минут. Сперва украинец провел второй тайм в матче с «Ливерпулем», а затем вышел в старте на и провел 45 минут в поединке с «Фулхэмом»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В шорт-лист вошли Карим Бензема, Лионель Месси и Килиан Мбаппе
КриРо явно является для Жерсона Родригеша кумиром