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Чемпионат Англии
Вест Хэм
11.02.2023 14:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 февраля 2023, 23:00 | Обновлено 11 февраля 2023, 01:02
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0

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лондонское дерби с участием украинца

10 февраля 2023, 23:00 | Обновлено 11 февраля 2023, 01:02
110
0
Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
premierleague.com

В субботу, 11 февраля, состоится матч чемпионата Англии между соперниками из Лондона. В поединке сыграют «Вест Хэм» и «Челси».

Встреча начнется в 14:30.

Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Даже тренер Грэм Поттер признает, что у команды будут трудности с тем, чтобы все звездные футболисты, за которых выложили огромные деньги, получили игровую практику. Но будут те, кто не получит, поэтому могут быть обиды и конфликты.

Посмотрим, коснется ли это Михаила Мудрика, который пока что за два матча отыграл 90 минут. Сперва украинец провел второй тайм в матче с «Ливерпулем», а затем вышел в старте на и провел 45 минут в поединке с «Фулхэмом»

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Источник Sport.ua
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