Бензема продлил контракт с Реалом

Карим Бензема, контракт которого с «Реалом» истекал в конце текущего сезона, продлил соглашение с мадридским клубом еще на год. Об этом сообщил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

«Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне, как всегда, он покажет себя великолепно».

Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего француза 13 голов и 3 ассиста в 21 матче во всех турнирах.