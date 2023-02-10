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Испания
10 февраля 2023, 19:40 |
417
0

Бензема продлил контракт с Реалом

Об этом сообщил Карло Анчелотти

10 февраля 2023, 19:40 |
417
0
Бензема продлил контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Карим Бензема, контракт которого с «Реалом» истекал в конце текущего сезона, продлил соглашение с мадридским клубом еще на год. Об этом сообщил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

«Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне, как всегда, он покажет себя великолепно».

Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего француза 13 голов и 3 ассиста в 21 матче во всех турнирах.

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Карим Бензема Реал Мадрид Карло Анчелотти
Источник Фабрицио Романо
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