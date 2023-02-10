Испания10 февраля 2023, 19:40 |
417
0
Бензема продлил контракт с Реалом
Об этом сообщил Карло Анчелотти
10 февраля 2023, 19:40 |
417
0
Карим Бензема, контракт которого с «Реалом» истекал в конце текущего сезона, продлил соглашение с мадридским клубом еще на год. Об этом сообщил главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:
«Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне, как всегда, он покажет себя великолепно».
Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. В нынешнем сезоне на счету 35-летнего француза 13 голов и 3 ассиста в 21 матче во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2023, 19:18 13
Обслуживание судна будет обходиться владельцу в 50 миллионов долларов ежегодно
Бокс | 10 февраля 2023, 06:30 20
Украинец пока больших планов не строит
Футбол | 10.02.2023, 08:34
Футбол | 10.02.2023, 18:52
Футбол | 09.02.2023, 21:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2023, 23:39 11
09.02.2023, 00:09 28
08.02.2023, 18:32
09.02.2023, 10:11 25
09.02.2023, 19:32 8
08.02.2023, 16:55 5
09.02.2023, 16:45 2
08.02.2023, 17:06 8