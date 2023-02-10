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Товарищеские матчи
Ингулец
09.02.2023, FT 2 : 3
Петрокуб
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:33
143
1

Ингулец – Петрокуб – 2:3. Два гола радости не доставили. Видео голов, обзор

Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча

10 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:33
143
1
Ингулец – Петрокуб – 2:3. Два гола радости не доставили. Видео голов, обзор
ФК Петрокуб

В четверг, 9 февраля, на сборе в Турции «Ингулец» из Петрово провел контрольный поединок с командой «Петрокуб» из Молдовы и потерпел поражение со счетом 2:3.

В составе украинского коллектива голами отметились Максим Марусич и Иван Головкин.

Видеообзор матча «Ингулец» – «Петрокуб»

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Ингулец учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи видео голов и обзор Петрокуб Хынчешты контрольные матчи УПЛ Максим Марусич Иван Головкин
Источник Sport.ua
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Zanregent
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