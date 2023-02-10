Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:33
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Ингулец – Петрокуб – 2:3. Два гола радости не доставили. Видео голов, обзор
Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча
10 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 10 февраля 2023, 18:33
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В четверг, 9 февраля, на сборе в Турции «Ингулец» из Петрово провел контрольный поединок с командой «Петрокуб» из Молдовы и потерпел поражение со счетом 2:3.
В составе украинского коллектива голами отметились Максим Марусич и Иван Головкин.
Видеообзор матча «Ингулец» – «Петрокуб»
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