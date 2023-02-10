В четверг, 9 февраля, на сборе в Турции «Ингулец» из Петрово провел контрольный поединок с командой «Петрокуб» из Молдовы и потерпел поражение со счетом 2:3.

В составе украинского коллектива голами отметились Максим Марусич и Иван Головкин.

Видеообзор матча «Ингулец» – «Петрокуб»