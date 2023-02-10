Англия10 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 21:01
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Вест Хэм – Челси
Ждать ли Мудрика в основе?
10 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 21:01
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В субботу, 11 февраля, состоится матч чемпионата Англии между соперниками из Лондона. В поединке сыграют «Вест Хэм» и «Челси».
Встреча начнется в 14:30.
Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В Украине матч будет транслировать Сетанта.
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