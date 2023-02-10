В субботу, 11 февраля, состоится матч чемпионата Англии между соперниками из Лондона. В поединке сыграют «Вест Хэм» и «Челси».

Встреча начнется в 14:30.

Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта.