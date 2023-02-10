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Англия
10 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 21:01
199
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Вест Хэм – Челси

Ждать ли Мудрика в основе?

10 февраля 2023, 20:45 | Обновлено 10 февраля 2023, 21:01
199
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Вест Хэм – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 февраля, состоится матч чемпионата Англии между соперниками из Лондона. В поединке сыграют «Вест Хэм» и «Челси».

Встреча начнется в 14:30.

Вест Хэм - Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта.

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Источник Sport.ua
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