Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий РИЗНЫК: «История с переходом в Шахтер длилась почти 2 года»
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 10 февраля 2023, 16:32
723
0

Дмитрий РИЗНЫК: «История с переходом в Шахтер длилась почти 2 года»

Новый вратарь команды прокомментировал громкий трансфер

10 февраля 2023, 16:28 | Обновлено 10 февраля 2023, 16:32
723
0
Дмитрий РИЗНЫК: «История с переходом в Шахтер длилась почти 2 года»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Вратарь Дмитрий Ризнык прокомментировал свой переход из «Ворсклы» в «Шахтер». Игрок подписал с новым клубом контракт на 5 лет.

– Дмитрий, приветствуем в «Шахтере»! Что можешь сказать о своем переходе?
– Спасибо за поздравление! Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное.

– Когда ты впервые узнал про интерес «Шахтера»?
– Впервые мне об этом сказал агент. А дальше все решали клубы, мое дело было – работать.

– Что для тебя стало ключевым в принятии предложения?
– Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что «Шахтер» – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед.

– Как ты считаешь, какие твои сильнейшие качества?
– Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть.

– Какие у тебя амбиции на этот сезон и вообще в «Шахтере»?
– Мои цели – прогрессировать и помогать команде. Это самое главное, зачем я сюда пришел.

– Под каким номером будешь играть?
– Я оставлю себе 31-й номер. Это уже как моя маленькая история в футболе, поэтому буду хранить ее таким образом.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?
– Да, мне очень много фанатов уже написали в Instagram. Поэтому спасибо за приветствие!

По теме:
Ворскла – Левадия. Winter Cup 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ
Рекорд клуба. Ворскла подтвердила продажу Ризныка в Шахтер
Шахтер Донецк Ворскла Полтава Дмитрий Ризнык
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»
Футбол | 10 февраля 2023, 13:34 5
ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»
ЙОВИЧЕВИЧ: «У Мудрика больше атакующих навыков, чем у Винисиуса Жуниора»

Хорватский специалист крайне высокого мнения об украинском вингере

Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Олимпийские игры | 10 февраля 2023, 05:05 15
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады

Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже

Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Футбол | 09.02.2023, 19:23
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
Футбол | 10.02.2023, 13:17
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Футбол | 09.02.2023, 21:21
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
Головкин лишился титула чемпиона мира в среднем весе
08.02.2023, 19:22 1
Бокс
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Его не остановить! Как Роналду забил 4 гола за саудовский Аль-Наср
09.02.2023, 21:48 40
Футбол
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции
09.02.2023, 00:09 28
Футбол
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 14
Футбол
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
08.02.2023, 18:32
Биатлон
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
«Я беременный от Малиновского». Реакция фанов Марселя на гол в ворота ПСЖ
09.02.2023, 14:20 6
Футбол
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
08.02.2023, 18:28 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности