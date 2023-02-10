Дмитрий РИЗНЫК: «История с переходом в Шахтер длилась почти 2 года»
Новый вратарь команды прокомментировал громкий трансфер
Вратарь Дмитрий Ризнык прокомментировал свой переход из «Ворсклы» в «Шахтер». Игрок подписал с новым клубом контракт на 5 лет.
– Дмитрий, приветствуем в «Шахтере»! Что можешь сказать о своем переходе?
– Спасибо за поздравление! Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное.
– Когда ты впервые узнал про интерес «Шахтера»?
– Впервые мне об этом сказал агент. А дальше все решали клубы, мое дело было – работать.
– Что для тебя стало ключевым в принятии предложения?
– Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что «Шахтер» – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед.
– Как ты считаешь, какие твои сильнейшие качества?
– Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть.
– Какие у тебя амбиции на этот сезон и вообще в «Шахтере»?
– Мои цели – прогрессировать и помогать команде. Это самое главное, зачем я сюда пришел.
– Под каким номером будешь играть?
– Я оставлю себе 31-й номер. Это уже как моя маленькая история в футболе, поэтому буду хранить ее таким образом.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?
– Да, мне очень много фанатов уже написали в Instagram. Поэтому спасибо за приветствие!
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