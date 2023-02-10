Дмитрий РИЗНЫК: «История с переходом в Шахтер длилась почти 2 года»

Вратарь Дмитрий Ризнык прокомментировал свой переход из «Ворсклы» в «Шахтер». Игрок подписал с новым клубом контракт на 5 лет.

– Дмитрий, приветствуем в «Шахтере»! Что можешь сказать о своем переходе?

– Спасибо за поздравление! Очень рад оказаться здесь, в столь большой команде. Сейчас, можно сказать, завершили дело, которое длилось почти два года, поэтому все очень довольны. Это самое главное.

– Когда ты впервые узнал про интерес «Шахтера»?

– Впервые мне об этом сказал агент. А дальше все решали клубы, мое дело было – работать.

– Что для тебя стало ключевым в принятии предложения?

– Хочу расти как вратарь, а ни для кого не секрет, что «Шахтер» – это один из серьезных грандов в Европе. Потому для меня это только шаг вперед.

– Как ты считаешь, какие твои сильнейшие качества?

– Если я сейчас здесь, то, наверное, тренерский штаб что-то увидел во мне. Как и говорил, мое дело – это работать. А там уже как скажет тренер, так и будем играть.

– Какие у тебя амбиции на этот сезон и вообще в «Шахтере»?

– Мои цели – прогрессировать и помогать команде. Это самое главное, зачем я сюда пришел.

– Под каким номером будешь играть?

– Я оставлю себе 31-й номер. Это уже как моя маленькая история в футболе, поэтому буду хранить ее таким образом.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?

– Да, мне очень много фанатов уже написали в Instagram. Поэтому спасибо за приветствие!