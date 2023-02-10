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  4. «УЕФА уже атаковал Ман Сити». Гвардиола впервые оценил обвинения АПЛ
Англия
10 февраля 2023, 16:13 |
1444
0

«УЕФА уже атаковал Ман Сити». Гвардиола впервые оценил обвинения АПЛ

Наставник высказался по поводу обвинения со стороны АПЛ

10 февраля 2023, 16:13 |
1444
0
«УЕФА уже атаковал Ман Сити». Гвардиола впервые оценил обвинения АПЛ
Sky Sports. Хосеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые прокомментировал обвинения АПЛ в адрес клуба из-за возможных финансовых нарушений.

Наказанием для клуба могут стать лишение титулов и даже исключение из АПЛ.

«Я так понимаю, нас уже осудили. Все это уже было, когда клуб атаковал УЕФА. Нас обвинили, но мы доказали свою невиновность в суде против УЕФА. Я знаю, на чьей стороне нахожусь. Очень радует, что тебя не могут называть преступником до того, как докажут вину. Рад, что у нас будет возможность доказать свою невиновность».

«У нас есть хорошие юристы, у УЕФА они тоже были. Результат мы знаем. Уверен, АПЛ и 19 других клубов наймут хороших юристов для этого суда. Посмотрим, что будет в вердикте. Если докажут нашу вину, то клуб ее примет. Однако, как нам возместят убытки, если снова окажется, что мы невиновны?».

«Я верю Манчестер Сити», — сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник BBC
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