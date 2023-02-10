Украина. Премьер лига10 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:57
149
0
Не меньше шести. Металлист представил график спаррингов второго сбора
Харьковчане продолжают готовиться к сезону в Турции
10 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:57
149
0
Харьковский «Металлист» запланировал проведение минимум шести контрольных матчей в ходе второго учебно-тренировочного сбора в Турции, который начался у него сегодня, 10 февраля.
- 11 февраля. «Металлист» – «Кайсар» Кызылорда, Казахстан
- 14 февраля. «Металлист» – «Вечиста» Краков, Польша
- 14 февраля. «Металлист» – «Кедах Дарул Аман» Малайзия
- 18 февраля. «Металлист» – «Тобол» Костанай, Казахстан
- 21 февраля. «Металлист» – «Абдыш-Ата» Кант, Кыргызстан
- 24 февраля. «Металлист» – «Дордой» Бишкек, Кыргызстан
Сообщается, что харьковчане продолжают переговоры с вероятными спарринг-партнерами, так как у тренерского штаба «Металлиста» есть желание количество товарищеских матчей увеличить.
«Металлист» в турнирной таблице УПЛ занимает 11-е место, имея 16 очков после 15-ти матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2023, 17:57 5
Игроки «Челси» показали свое мастерство
Олимпийские игры | 10 февраля 2023, 05:05 15
Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже
Футбол | 10.02.2023, 08:34
Война | 10.02.2023, 14:09
Футбол | 10.02.2023, 14:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2023, 17:58 10
09.02.2023, 16:45 2
09.02.2023, 01:00
09.02.2023, 17:23 19
09.02.2023, 10:11 25
08.02.2023, 16:55 5
09.02.2023, 11:11 14
08.02.2023, 17:06 8