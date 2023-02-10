Не меньше шести. Металлист представил график спаррингов второго сбора

Харьковский «Металлист» запланировал проведение минимум шести контрольных матчей в ходе второго учебно-тренировочного сбора в Турции, который начался у него сегодня, 10 февраля.

11 февраля. «Металлист» – «Кайсар» Кызылорда, Казахстан

14 февраля. «Металлист» – «Вечиста» Краков, Польша

14 февраля. «Металлист» – «Кедах Дарул Аман» Малайзия

18 февраля. «Металлист» – «Тобол» Костанай, Казахстан

21 февраля. «Металлист» – «Абдыш-Ата» Кант, Кыргызстан

24 февраля. «Металлист» – «Дордой» Бишкек, Кыргызстан

Сообщается, что харьковчане продолжают переговоры с вероятными спарринг-партнерами, так как у тренерского штаба «Металлиста» есть желание количество товарищеских матчей увеличить.

«Металлист» в турнирной таблице УПЛ занимает 11-е место, имея 16 очков после 15-ти матчей.