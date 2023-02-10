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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:57
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0

Не меньше шести. Металлист представил график спаррингов второго сбора

Харьковчане продолжают готовиться к сезону в Турции

10 февраля 2023, 15:56 | Обновлено 10 февраля 2023, 15:57
149
0
Не меньше шести. Металлист представил график спаррингов второго сбора
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» запланировал проведение минимум шести контрольных матчей в ходе второго учебно-тренировочного сбора в Турции, который начался у него сегодня, 10 февраля.

  • 11 февраля. «Металлист» – «Кайсар» Кызылорда, Казахстан
  • 14 февраля. «Металлист» – «Вечиста» Краков, Польша
  • 14 февраля. «Металлист» – «Кедах Дарул Аман» Малайзия
  • 18 февраля. «Металлист» – «Тобол» Костанай, Казахстан
  • 21 февраля. «Металлист» – «Абдыш-Ата» Кант, Кыргызстан
  • 24 февраля. «Металлист» – «Дордой» Бишкек, Кыргызстан

Сообщается, что харьковчане продолжают переговоры с вероятными спарринг-партнерами, так как у тренерского штаба «Металлиста» есть желание количество товарищеских матчей увеличить.

«Металлист» в турнирной таблице УПЛ занимает 11-е место, имея 16 очков после 15-ти матчей.

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Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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