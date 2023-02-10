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  4. Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 15:47 |
3209
1

Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ

Клуб уже подписал Дмитрия Ризныка

10 февраля 2023, 15:47 |
3209
1
Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ
ФК Шахтер. Анатолий Трубин

По информации инсайдера Фабрицио Романо, основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин имеет все шансы сменить команду уже летом, а за прогрессом игрока следят клубы АПЛ.

Названия клубов не указаны.

10 февраля «Шахтер» подтвердил подписание вратаря Дмитрия Ризныка, который должен стать заменой Трубину в случае трансфера.

Ранее сообщалось, что Анатолий отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.

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Источник Фабрицио Романо
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