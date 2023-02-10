Источник: Трубин может покинуть Шахтер летом, есть интерес из АПЛ

По информации инсайдера Фабрицио Романо, основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин имеет все шансы сменить команду уже летом, а за прогрессом игрока следят клубы АПЛ.

Названия клубов не указаны.

10 февраля «Шахтер» подтвердил подписание вратаря Дмитрия Ризныка, который должен стать заменой Трубину в случае трансфера.

Ранее сообщалось, что Анатолий отказался продлевать контракт, который истекает летом 2024 года.