Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Должен заменить Довбика. Днепр-1 рассчитывает на молодого форварда
Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 17:11 |
460
0

Должен заменить Довбика. Днепр-1 рассчитывает на молодого форварда

Даниэль Кивинда почти восстановился после травмы

10 февраля 2023, 17:11 |
460
0
Должен заменить Довбика. Днепр-1 рассчитывает на молодого форварда
ФК Днерп-1. Даниэль Кивинда

По информации ТаТоТаке, форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда в рамках восстановления после тяжелой травмы отправился в Бельгию, где будет проходить завершающий этап реабилитации.

В этой же клинике проблемами с коленом занимался хавбек «Динамо» Николай Шапаренко.

Ранее сообщалось, что 18-летнего Кивинду хотят подписать «Базель» и Бенфика», но из-за травмы переход сорвался, а сейчас «Днепр-1» сам рассчитывает на игрока.

Не исключено, что Даниэль в будущем попробует заменить основного форварда Артема Довбика, который должен покинуть команду будущим летом.

По теме:
Днепр-1 прибыл на Кипр. Команда готовится к матчу Лиги конференций
КУЧЕР: «Изучаем АЕК. Будем работать с теми исполнителями, которые есть»
Днепр-1 – Ауда – 5:1. Голы на любой вкус. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 Даниэль Кивинда Артем Довбик
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Олимпийские игры | 10 февраля 2023, 05:05 15
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады
Глава МОК пригрозил наказанием украинским спортсменам за бойкот Олимпиады

Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже

Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Футбол | 10 февраля 2023, 12:37 7
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро
Бавария оштрафует Нойера на 1,6 миллиона евро

Голкипер понесет денежное взыскание за критические высказывания в адрес руководства клуба

ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Футбол | 09.02.2023, 17:57
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
ВИДЕО. Роскошный гол Мудрика на тренировке Челси
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
Футбол | 10.02.2023, 13:17
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
Голевая феерия. Полесье выиграло у Вереса в серии пенальти
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Футбол | 10.02.2023, 08:34
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
ФОТО. Скандальный игрок Динамо опубликовал общее фото с Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 19
Футбол
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
«Глупый гол». Тренеру ПСЖ не понравился точный удар Малиновского
09.02.2023, 11:11 14
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
09.02.2023, 01:00
Биатлон
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
08.02.2023, 17:58 10
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете
08.02.2023, 16:55 5
Биатлон
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
08.02.2023, 17:06 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности