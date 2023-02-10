Должен заменить Довбика. Днепр-1 рассчитывает на молодого форварда

По информации ТаТоТаке, форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда в рамках восстановления после тяжелой травмы отправился в Бельгию, где будет проходить завершающий этап реабилитации.

В этой же клинике проблемами с коленом занимался хавбек «Динамо» Николай Шапаренко.

Ранее сообщалось, что 18-летнего Кивинду хотят подписать «Базель» и Бенфика», но из-за травмы переход сорвался, а сейчас «Днепр-1» сам рассчитывает на игрока.

Не исключено, что Даниэль в будущем попробует заменить основного форварда Артема Довбика, который должен покинуть команду будущим летом.