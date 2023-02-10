Должен заменить Довбика. Днепр-1 рассчитывает на молодого форварда
Даниэль Кивинда почти восстановился после травмы
По информации ТаТоТаке, форвард «Днепра-1» Даниэль Кивинда в рамках восстановления после тяжелой травмы отправился в Бельгию, где будет проходить завершающий этап реабилитации.
В этой же клинике проблемами с коленом занимался хавбек «Динамо» Николай Шапаренко.
Ранее сообщалось, что 18-летнего Кивинду хотят подписать «Базель» и Бенфика», но из-за травмы переход сорвался, а сейчас «Днепр-1» сам рассчитывает на игрока.
Не исключено, что Даниэль в будущем попробует заменить основного форварда Артема Довбика, который должен покинуть команду будущим летом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Томас Бах жестко отреагировал на план Украины бойкотировать ОИ-2024 в Париже
Голкипер понесет денежное взыскание за критические высказывания в адрес руководства клуба