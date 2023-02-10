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Испания
10 февраля 2023, 14:44 | Обновлено 10 февраля 2023, 14:57
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0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не можем дождаться финала»

Наставник «Реала» – о предстоящем матче против «Аль-Хиляля»

10 февраля 2023, 14:44 | Обновлено 10 февраля 2023, 14:57
440
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не можем дождаться финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира, где его команда встретится с «Аль-Хилялем».

«Не можем дождаться завтрашнего финала. Мы должны наслаждаться игрой и сохранять голод к победе. «Аль-Хиляль» – очень хорошая команда. У них есть очень талантливые и в то же время опытные игроки. Мы испытываем большое уважение к этой команде», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал» – «Аль-Хиляль» состоится в субботу, 11 февраля. Начало в 21:00 по Киеву.

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Аль-Хиляль Реал Мадрид Карло Анчелотти клубный чемпионат мира по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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