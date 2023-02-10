Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не можем дождаться финала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала клубного чемпионата мира, где его команда встретится с «Аль-Хилялем».

«Не можем дождаться завтрашнего финала. Мы должны наслаждаться игрой и сохранять голод к победе. «Аль-Хиляль» – очень хорошая команда. У них есть очень талантливые и в то же время опытные игроки. Мы испытываем большое уважение к этой команде», - сказал Анчелотти.

Матч «Реал» – «Аль-Хиляль» состоится в субботу, 11 февраля. Начало в 21:00 по Киеву.