Клубы АПЛ не заинтересовала Суперлига. Там готовы отказаться от Англии

По информации Sky Sports, минимум пять топ-клубов АПЛ ответили отказом на возможное участие в Суперлиге, которую продвигают с новой силой.

Клубы чемпионата Англии, столкнувшись с жесткой реакцией болельщиков на идею Суперлиги в 2021 году, не хотят повторения ситуации с протестами фанов.

Любопытно, что компания A22, которая занимается вопросами Суперлиги, заявила, что могут вполне обойтись без английских команд, если они не хотят присоединиться.

Ранее сообщалось, что новый проект Суперлиги предусматривает несколько дивизионов и 80 клубов, но ни один клуб еще официально свое участие не подтвердил.