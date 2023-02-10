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  4. Клубы АПЛ не заинтересовала Суперлига. Там готовы отказаться от Англии
Англия
10 февраля 2023, 14:29 |
1299
1

Клубы АПЛ не заинтересовала Суперлига. Там готовы отказаться от Англии

Смогут запуститься без АПЛ?

10 февраля 2023, 14:29 |
1299
1
Клубы АПЛ не заинтересовала Суперлига. Там готовы отказаться от Англии
Sky Sports

По информации Sky Sports, минимум пять топ-клубов АПЛ ответили отказом на возможное участие в Суперлиге, которую продвигают с новой силой.

Клубы чемпионата Англии, столкнувшись с жесткой реакцией болельщиков на идею Суперлиги в 2021 году, не хотят повторения ситуации с протестами фанов.

Любопытно, что компания A22, которая занимается вопросами Суперлиги, заявила, что могут вполне обойтись без английских команд, если они не хотят присоединиться.

Ранее сообщалось, что новый проект Суперлиги предусматривает несколько дивизионов и 80 клубов, но ни один клуб еще официально свое участие не подтвердил.

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Суперлига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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WildeKater
АПЛ и так суперлига. Зачем им куда-то уходить?
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