ЗИНЧЕНКО: «Не могу обещать титул АПЛ. Мы в прошлом туре проиграли Эвертону»

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко уверен, что до конца чемпионата еще слишком далеко, чтобы загадывать по поводу первого титула АПЛ с 2004 года.

«Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ, потому что впереди еще много матчей. Много говорят о нашей гонке за чемпионством, но АПЛ – сильнейшая лига мираз.

«Мы лидируем, но в прошлом туре «Эвертон», который находится в зоне вылета, сумел нас обыграть. Все еще может случиться», — сказал Зинченко.

Лондонская команда, имея матч в запасе, опережает ближайшего соперника на 5 очков.