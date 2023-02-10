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  4. ЗИНЧЕНКО: «Не могу обещать титул АПЛ. Мы в прошлом туре проиграли Эвертону»
Англия
10 февраля 2023, 13:50 |
490
1

ЗИНЧЕНКО: «Не могу обещать титул АПЛ. Мы в прошлом туре проиграли Эвертону»

Пока команде удается лидировать

10 февраля 2023, 13:50 |
490
1
ЗИНЧЕНКО: «Не могу обещать титул АПЛ. Мы в прошлом туре проиграли Эвертону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко уверен, что до конца чемпионата еще слишком далеко, чтобы загадывать по поводу первого титула АПЛ с 2004 года.

«Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ, потому что впереди еще много матчей. Много говорят о нашей гонке за чемпионством, но АПЛ – сильнейшая лига мираз.

«Мы лидируем, но в прошлом туре «Эвертон», который находится в зоне вылета, сумел нас обыграть. Все еще может случиться», — сказал Зинченко.

Лондонская команда, имея матч в запасе, опережает ближайшего соперника на 5 очков.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник VBET News
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Комментарии 1
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Alex906
У Арсенала нет игры .Был бы в форме Мансити догнал бы без труда или Манюнайтед 
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