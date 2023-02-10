ЗИНЧЕНКО: «Не могу обещать титул АПЛ. Мы в прошлом туре проиграли Эвертону»
Пока команде удается лидировать
Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко уверен, что до конца чемпионата еще слишком далеко, чтобы загадывать по поводу первого титула АПЛ с 2004 года.
«Не могу ничего обещать по поводу титула АПЛ, потому что впереди еще много матчей. Много говорят о нашей гонке за чемпионством, но АПЛ – сильнейшая лига мираз.
«Мы лидируем, но в прошлом туре «Эвертон», который находится в зоне вылета, сумел нас обыграть. Все еще может случиться», — сказал Зинченко.
Лондонская команда, имея матч в запасе, опережает ближайшего соперника на 5 очков.
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