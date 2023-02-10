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  4. Тренер Жироны уверен, что Цыганков может сыграть форварда
Испания
10 февраля 2023, 13:29 |
854
1

Тренер Жироны уверен, что Цыганков может сыграть форварда

Но надеется, что это не понадобится

10 февраля 2023, 13:29 |
854
1
Тренер Жироны уверен, что Цыганков может сыграть форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник «Жироны» Мичел не исключает, что в крайнем случае хавбек Виктор Цыганков будет готов сыграть на позиции форварда, так как в ближайшем матче Ла Лиги не сыграет основной бомбардир Кристиан Стуани.

«Я знаю, что Цыганков может сыграть форварда, хотя на тренировках мы это не отрабатывали. У нас есть такая опция, но, думаю, найдутся другие варианты. Впереди может действовать молодой Камара», — сказал Мичел.

«Жирона» сегодня в 22:00 начнет матч чемпионата против «Кадиса». Цыганков дебютировал в Ла Лиге в прошлом туре.

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Жирона Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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