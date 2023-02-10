Тренер Жироны уверен, что Цыганков может сыграть форварда

Наставник «Жироны» Мичел не исключает, что в крайнем случае хавбек Виктор Цыганков будет готов сыграть на позиции форварда, так как в ближайшем матче Ла Лиги не сыграет основной бомбардир Кристиан Стуани.

«Я знаю, что Цыганков может сыграть форварда, хотя на тренировках мы это не отрабатывали. У нас есть такая опция, но, думаю, найдутся другие варианты. Впереди может действовать молодой Камара», — сказал Мичел.

«Жирона» сегодня в 22:00 начнет матч чемпионата против «Кадиса». Цыганков дебютировал в Ла Лиге в прошлом туре.